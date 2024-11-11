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اقتصاد

الذهب يواصل الهبوط مع ارتفاع الدولار وزيادة الرغبة بالمخاطرة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تراجعت أسعار الذهب، الإثنين، لثاني جلسة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وزيادة الإقبال على المخاطرة، مع توقع الأسواق أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجًا حذرًا في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

بحلول الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2662.59 دولار للأونصة.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2669.40 دولار.

 

ارتفاع أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم 

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعد أن سجل مكسبًا أسبوعيًّا الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة على أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في عام.

 

احتمالات فرض رسوم جمركية

وفي الوقت نفسه، سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من خمسة أشهر بعد أن أثار فوز ترامب احتمالات فرض رسوم جمركية أعلى، وهو ما قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.32 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 977.65 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 987.59 دولار للأونصة.

 

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اسعار الذهب الاثنين ارتفع مؤشر الدولار احتياطي الفيدرالي الأميركي العقود الأميركية الآجلة للذهب العقود الأميركية الآجلة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 المؤشر ستاندرد آند بورز

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