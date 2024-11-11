محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف خدمات النظافة والتجميل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطن على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة على مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات منها حملات النظافة والتجميل بمحافظة الشرقية.

رفع الإشغالات والباعة الجائلين

ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتيسير الحركة المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة

متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

وذلك أمام مواطنيها وزائريها فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

متابعة يومية لأعمال النظافة والإشغالات والإعلانات

وقال المحافظ إنه يوميا يتوجه رؤساء المراكز والمدن للمرور الميداني لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة جودة السلع المعروضة بالمحال والأسواق والمخابز ومتابعة إنتظام سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

المرور على المراكز التكنولوجية

وكذلك المرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.