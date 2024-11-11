بالأسماء، إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث مروري بالوادي الجديد

أصيب 7 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، بمنطقة النقب الحدودية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الخارجة- أسيوط" بمنطقة الكيلو 50 في حدود منطقة " النقب " الحدودية بالطريق أسفر عن إصابة كل من عبد الرحمن احمد سيد، 12 عاما، عماد ربيع حسن، 30 عاما، أیمن شعبان عبد الحليم، 33 عاما، علاء عیسی محمد، 19 عاما، محمد احمد سید، 19 عاما، محمد ناصر عبد الفتاح، 20 عاما، منصور جمعة محجوب، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة المرور لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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