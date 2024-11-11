الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث مروري بالوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

أصيب 7 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، بمنطقة النقب الحدودية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 
تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الخارجة- أسيوط" بمنطقة الكيلو 50 في حدود منطقة " النقب " الحدودية بالطريق أسفر عن إصابة كل من عبد الرحمن احمد سيد، 12 عاما، عماد ربيع حسن، 30 عاما، أیمن شعبان عبد الحليم، 33 عاما، علاء عیسی محمد، 19 عاما،  محمد احمد سید، 19 عاما،  محمد ناصر عبد الفتاح، 20 عاما، منصور جمعة محجوب، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيما انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة المرور لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة شرطة النجدة الوحدة المحلية لمركز الخارجة انقلاب سيارة ربع نقل انقلاب سيارة حادث مروري بالوادي الجديد محافظة الوادى الجديد مستشفى الخارجة التخصصي

مواد متعلقة

المرور ينظم قافلة للتيسيرعلى المواطنين بالوادي الجديد

"دور الاعلام في التوعية بآليات التكيف مع التغيرات المناخية" حلقة نقاشية بإعلام الداخلة

نائب محافظ الوادي الجديد تُشارك بالمنتدى الحضري العالمي "إعادة تأهيل المناطق غير المخططة"

الأكثر قراءة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور)

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

زلزال الفالق الإفريقي يهدد إثيوبيا، وخبراء يكشفون خطورته على سد النهضة

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات المتدفقة بين البلدين

منوعات

المزيد

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو محمد أبو سخيل قائد العمليات في حركة الجهاد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads