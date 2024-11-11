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محافظات

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الخارجة - الداخلة بالوادي الجديد

حادث
حادث

أصيب 12 شخصا، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 60 بالطريق في المنطقة الواقعة بين " قرية الزيات" ومشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن إصابة 12 شخصا حتى الآن. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجاري نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي وجاري الحصر النهائي للمصابين وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى أسيوط الجامعي وتحرير محضر بالحادث.

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