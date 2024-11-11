بـ 70 مليون يورو، وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع أخشاب بالوادي الجديد

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير، بحضور اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعددٌ من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأشارت إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF، بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

من جانبه صرّح محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن 4 مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ ألف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.

كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، مُثمّنًا التعاون البنّاء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.

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