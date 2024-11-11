الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بـ 70 مليون يورو، وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع أخشاب بالوادي الجديد

توقيع بروتوكول التعاون،
توقيع بروتوكول التعاون، ڤيتو

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير، بحضور اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعددٌ من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأشارت إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF، بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

من جانبه صرّح محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن 4 مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ ألف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.

كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، مُثمّنًا التعاون البنّاء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة المخلفات الهيئة العربية للتصنيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاصمة الإدارية الجديدة الفرص الاستثمارية المتاحة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المخلفات الزراعية الوادى الجديد النخيل مذكرة تفاهم مصنع أخشاب

مواد متعلقة

إطلاق قوافل مبادرة "لمصر نبني أجيال" لدعم صحة طلاب المدارس بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

من الرياض، 10 رسائل قوية من السيسي للعالم لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر

حفيد أم كلثوم يكشف حقيقة زواجها مرتين

رئيس الوزراء: هدفنا زيادة استثمارات ريادة الأعمال من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads