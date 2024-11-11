استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس بالوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طلاب بطريق الزيات/أبو طرطور، والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن إصابة 16 راكب بين طلاب ومشرفين تم نقلهم فورًا لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي له، أن جميع الحالات مستقرة وتم نقل حالة واحدة لتلقي العلاج اللازم بأسيوط.

كما انتقل الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، وعددٌ من قيادات المديرية للاطمئنان على الحالات، وشدّد المحافظ على تواجد الطواقم الطبية على مدار الساعة للتعامل مع المصابين وتوافر كافّة الأدوية والمستلزمات، مُتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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