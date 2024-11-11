الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية: وحدة التدخل السريع ترفع 11200 طن قمامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع 11200  طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أكتوبر الماضي  من مراكز الزقازيق وبلبيس  ومنيا القمح وحى ثان  الزقازيق بواقع (560) نقلة بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.بمحافظة الشرقية. 

محافظ الشرقية يشهد عملية إنزال مليون زريعة أسماك بلطي ببحر مويس

توجيهات المهندس المحافظ 

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية  باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة. 

عدد النقلات 560 نقلة قمامة 

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام  أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (11200)  طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (560) نقلة خلال شهر أكتوبر الماضي، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10سيارات تريلا ونقل وقلاب و٢ لودر.

توجيهات من محافظ الشرقية بمتابعة أعمال الدهانات بالمدن

رفع المقالب العشوائية 

كما شدد محافظ الشرقية  على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وحده التدخل السريع محافظة الشرقية 11200 طن قمامة مخلفات مبانى شهر اكتوبر الماضى مركز الزقازيق منيا القمح وحى ثان المدفن الصحى بالخطارة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يشهد عملية إنزال مليون زريعة أسماك بلطي ببحر مويس

توجيهات من محافظ الشرقية بمتابعة أعمال الدهانات بالمدن

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لحل مشاكل دوائرهم

محافظ الشرقية يفتتح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى حميات فاقوس

الأكثر قراءة

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

مدير تعليم طهطا: سد عجز المدرسين نهائيًا والعمال والإداريين قريبًا

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

الصحة: 1.1 مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح وعمر مرموش ينفردان برقم قياسي في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads