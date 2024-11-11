محافظ الشرقية: وحدة التدخل السريع ترفع 11200 طن قمامة

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع 11200 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أكتوبر الماضي من مراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح وحى ثان الزقازيق بواقع (560) نقلة بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.بمحافظة الشرقية.

توجيهات المهندس المحافظ

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

عدد النقلات 560 نقلة قمامة

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (11200) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (560) نقلة خلال شهر أكتوبر الماضي، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10سيارات تريلا ونقل وقلاب و٢ لودر.

رفع المقالب العشوائية

كما شدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.