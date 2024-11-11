ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية ببلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة

الأنشطة التجارية المختلفة

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

تحرير 11 محضر إثبات حالة مخالفة

حيث تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد محمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان، ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير عدد (١١) محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفين بناحية مركز البلاشون

ضبط خبز ناقص الوزن

لقيامهم بالتصرف في ٤ شكائر دقيق وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن بيانات المخبز

تحرير المحاضر التى منها رقم 7092 جنح بلبيس

كما تم المرور على الأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (٤) محاضر جنح بدائرة سندنهور مركز العدلية - وبندر بلبيس منهم تحرير محضر رقم ٧٠٩٢ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سيارة نصف نقل شيفروليه

نقل سلع غذائية مجهولة المصدر

ذلك لحيازته وقيامه بنقل سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدر المضبوطات أثناء التفتيش، وقد تم التحفظ على عدد (٣٠٠) كرتونة × (١٠) كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها ( ٣٠٠٠ كيلو جرام) مايعادل (٣ طن).

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