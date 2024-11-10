وكيل أوقاف الغربية يفتتح الأسبوع الثقافى بقرية محلة روح (صور)

افتتح الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي محمد الشناوي، بقرية محلة روح، بإدارة أوقاف طنطا ثان، تحت عنوان: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ".

جاء ذلك بحضور الشيخ إيهاب فراج زلط مدير إدارة أوقاف ثان طنطا، والشيخ خيري نعيم إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ هاشم بشارة.

وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وضمن الجهود الدعوية التي تقوم بها مديرية أوقاف الغربية، برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بالوزارة.