إعلام طنطا ينظم ندوة عن الأمن القومي المصري والتحديات الراهنة

نظم المركز الإعلامي بطنطا التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان الأمن القومي المصري والتحديات الراهنة وذلك بكلية آداب جامعة طنطا اليوم الإثنين الموافق.

حاضر في اللقاء اللواء محمد سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي سابقا .



وقد شارك في اللقاء الدكتور ممدوح المصري عميد كلية آداب جامعة طنطا والدكتور عبد الرازق بسيوني الكومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء محمد سلامة الجوهري، بالتحدث عن الأمن القومي وهو المحافظة على كيان الدولة المصرية وحمايتها داخليا وخارجيا من المخاطر والتهديدات، كما بين أن الأمن القومي المصري هو حماية حدودنا وكيان الدولة المصرية ومقدراتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا، كما أوضح أن الأمن القومي المصري يعتمد علي الناحية العسكرية، وأصبحت الآن دفاعيا وليست الاعتداء علي أي أحد ولكن حماية حدودنا ومقدرتنا وأمننا القومي.



كما أشار في حديثه أن الرئيس السيسي لم يقبل أي تهجير لفلسطين داخل مصر لإيمانه بالقضية الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفسر في حديثه أن الجيش تمكن من القضاء على الإرهاب وهناك في سيناء تمكين وبناء جامعات ومدن وكباري من أجل مستقبل أفضل لسيناء الحبيبة، ثم تحدث عن أهم ركائز الأمن القومي المصري.



واستفاض الحديث عن الاستراتيجية المصرية لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية بمصر تسعى للحفاظ على الأمن القومي ومقدرات الشعب سواء للاتجاه (الشرقي والغربي والجنوبي والشمالي).



وفي نهاية اللقاء أوصي الشباب بالوثوق بالقيادة السياسية والتكاتف مع الدولة والدفاع عن الوطن والولاء والانتماء وعدم تصديق الشائعات المضللة والمعلومات الكاذبة والخاطئة إلا من مصادر موثوقة.