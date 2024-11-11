"عبد الحكم والعربي" يتفقدان مدارس نبروه في الدقهلية (صور)

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الاثنين زيارة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم لتفقد المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية.



جولة لمدارس ادارة نبروه بالدقهلية

استقبل رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم، الدكتور أشرف العربي

وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

واستهدفت الزيارة متابعة مدارس إدارة نبروه التعليمية، لمتابعة العملية التعليمية.



رافق وكيل تعليم الدقهلية في الزيارة الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد معاطي مدير إدارة نبروه التعليمية.

المدارس المستهدفة من الزيارة

قام الوفد بزيارة كلٍّ من: -

-مدرسة أشرف جاويش الثانوية

-مدرسة الشهيد رامي الكناني الثانوية بقرية درين

-مدرسة الطيبة الإعدادية



وذلك لمتابعة العملية التعليمية، وأثنى على حسن أداء مدرسة الطيبة الإعدادية.

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