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وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بلجنة إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

اجتمع اليوم الأحد، الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم، مع لجنة إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية لمناقشة ندب الملاحظين لامتحانات الشهادة الإعدادية.

نبه مدير المديرية على ضمان راحة الملاحظين وحسن سير اللجان وانتظامها.

شملت اللجنة الدكتور سيد محمدين رئيس لجنة إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية، الدكتور  راغب مختار رئيس لجنة المطبعة السرية، أحمد البكري مدير المكتب الفني للسيد وكيل الوزارة، وبحضور  الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام.

وذلك تنفيذا لتعليمات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

 

مراعاة البعد الجغرافي عند الندب

كما أكد على مراعاة البعد الجغرافي عند الندب وتطبيق القرارات الحاكمة المنظمة لأعمال الامتحانات

 

مناقشة تنظيم الاعتذارات والقيام بما يلزم للحفاظ على سرية الامتحانات


‏كما تمت مناقشة تنظيم الاعتذارات والقيام بما يلزم للحفاظ على سرية الامتحانات وأخذ الإقرارات اللازمة على السادة الموجهين بعدم وجود موانع لديهم لوضع الامتحانات هذا وقد أشار مدير المديرية إلى أن آخر موعد لتسجيل استمارة واحد سري هو 12:00 من مساء اليوم.

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