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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بالشوارع والميادين (صور)

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الاثنين عددًا من شوارع مدينة طلخا للوقوف على حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.

صناديق القمامة أمام المحلات ومتابعة تفريغها 

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة وجود صناديق القمامة أمام المحلات ومتابعة تفريغها أولا بأول والحفاظ على نظافة المكان حولها.

وتفقد "مرزوق" شارعي البحر الأعظم وصلاح سالم مشددًا على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة المركز وشركة النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.

تفقد مجمعات بيع السلع الغذائية

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من مجمعات بيع السلع الغذائية للتأكيد على البيع بأسعار مخفضة وضرورة الإعلان عن الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها للتداول.

وأكد " مرزوق" أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

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