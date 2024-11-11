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محافظات

إزالة 28 حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بالشرقية

إزالة28 حالة تعدي
إزالة28 حالة تعدي بالبناءعلى الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية.

إزالة الإشغالات العشوائية بمدينة الزقازيق في الشرقية

 

توجيهات الرئيس 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

التنسيق بين الجهات التنفيذية والامنية 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة،

 28 حالة تعدى بالبناء 

حيث أسفرت الأعمال عن إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 2025 متر مباني و9 حالات تعدي بمساحة 26 فدان و17 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

تطبيق الفانون على المتعديين 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 417 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية في الشرقية

التصدي لمحاولة البناء العشوائي 

والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية الموجة 24 لإزالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظة الشرقية

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