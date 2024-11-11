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توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية لمديري المركز التكنولوجي

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في المركز التكنولوجي، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز طلبات المواطنين.
 

جولة لمحافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية  اليوم الاثنين في المركز التكنولوجي بالديوان العام للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين.

لن ،قبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز طلبات المواطنين

 

وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر،مشددًا على تقليل الفترة الزمنية لانتظار المواطنين.

واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز القادمين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى وشدد على مدير المركز بعدم تواجد أكثر من شخص واحد على كل شباك وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات.

ووجه اللواء "مرزوق" مدير المركز التكنولوجي، بتيسير الإجراءات على المواطنين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والأحياء والمراكز.

الجهاز التنفيذي يعمل في ظل منظومة متناغمة

 

وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل في ظل منظومة متناغمة وبالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة.

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