مصرع شخص اختل توازنه وسقط من قطار في الدقهلية

لقى شخص مصرعه اليوم الاثنين، في محافظة الدقهلية، إثر سقوطه من قطار قادم من محافظة كفر الشيخ .

اختل توازنه مصرع شخص سقط كن قطار

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص أثناء سير القطار اختل توزانه وسقط.

تفاصيل مصرع رقيب شرطة سقط من قطار

انتقلت قوة امنية، وتبين مصرع محسن عبد الغفار عبد المقصود المتولى 55 عامًا رقيب شرطة مقيم كوم الحجنه -بيلا بكفر الشيخ أثناء سير القطار فاختل توازنه أثناء ذهابه لعمله ولقى مصرعه.



على الفور تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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