زراعة الشرقية: تكثيف المرور لمتابعة الجمعيات والإدارات الزراعية

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتشكيل 14 لجنة من الإدارة العامة لشئون المديريات والإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعى بالوزارة للمرور على عدد من الحقول والجمعيات والإدارات الزراعية بمراكز بلبيس - مشتول السوق – فاقوس - مكتب زراعة صان الحجر - القرين

متابعة كارت الفلاح وضبط منظومة الاسمدة

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن عمل اللجان قائم على متابعة كارت الفلاح وضبط منظومة الأسمدة والحصر على الطبيعة ومتابعة الاستعداد للموسم الشتوي بمديرية الزراعة بالشرقية وخاصة محصول القمح وكافة أعمال الجمعيات الزراعية بالاضافة الى متابعة عمل الحوكمة اللازمة للمنظومة ومطابقة الرصيد المخزنى مع رصيد المكينة وذلك لضبط عملية توزيع السماد طبقًا للزراعات الموجودة على الطبيعة والتأكد من توصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرًا إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.