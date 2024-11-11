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علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

حقيقة إسقاط الصوفية
حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة، فيتو

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، حقيقة الدعوة المنتشرة، بخصوص إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة، التي فُرضت على المسلمين، وتكليف الوضوء بسبب المشقة في العبادة.

الصوفيون يتلذذون بلسعة البرد في الصلاة

وأكد الدكتور علي جمعة أن الصوفيين في طريقهم إلى الله، وصلوا لمرحلة جعلت من الصلاة أمر غير شاق بالنسبة لهم، حيث أن في صلاتهم يتلذذون بما وصفه بـ "لسعة البرد" عند الوضوء لصلاة قيام الليل.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن الصوفي زال عنه تكليف الصلاة والوضوء في مشقة العبادات، وخاصة الصلاة، فأصبح يتلذذ بها، مؤكدًا أن قول الصوفيين لعبارة "أنا الآن لا أجد التكلف لله"، فُهمت من قبل البعض على أنهم لا يصلون ولا يتوضئون.  

عبادة الصوفيين، فيتو
عبادة الصوفيين، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة: "السادة الصوفية وهم يسيرون في الطريق إلىٰ اللّٰه وصلوا إلىٰ مرحلة أنهم لم تعد هناك مشقة في أفعالهم، في بداية سلوكهم كان أحدهم يقوم الليل تعبدًا وذكرًا فيجد مشقة، وتغالبه نفسه، ويريد أن ينام، ويذهب ليتوضأ في الشتاء فتؤذيه لسعة البرد فلا يريد أن يتوضأ، ويقاوم نفسه، ويصبر، ويتوضأ، ثم هو يجد نفسه بعد ذلك يتلذذ بذلك القيام، وتطيب له تلك اللسعة التي كانت تؤذيه من قبل، ويسعىٰ إليها، وكأنه يسعىٰ إلىٰ شيء محبب إلىٰ نفسه"

حقيقة إسقاط الصوفيين لفريضة الصلاة

وعن تفسير زوال المشقة في العبادة للصوفي، قال الدكتور علي جمعة: "زال عنه التكلف الذي هو المشقة والاستثقال للعبادة، فعبَّر عن ذلك وقال: أنا الآن لا أجد التكلف لله؛ لأنه إنما يفعل ذلك حبًّا وشوقًا للّٰه، ففهم القاصرون من عبارة الأكابر أنهم لا يُصَلُّون، ولا يتوضئون!".

التلذذ في عبادة الصوفية، فيتو
التلذذ في عبادة الصوفية، فيتو


وأوضح علي جمعة: "فانظر الآن إلىٰ الفارق الضخم ما بين الأمرين، شخص يعبد الله إلىٰ أن يصل إلىٰ أن تصير عبادته، طبعًا، يقصد فيه اللّٰه تعالىٰ لذاته، وحبه فيه سبحانه وتعالىٰ يدفعه إلىٰ زوال المشقة من أفعاله، فأين هذا من تلك الدعوة الخبيثة التي يتهمون بها الصوفية من أنهم قد أسقطوا التكليف؟!"

الله لا يمل حتى تملوا

وقال الدكتور على جمعة: "الشيخ يقول: إن المشقة قد زالت، ولا يقول: إن الصلاة قد زالت، إنما يقول: أنا أصلي ولا أشعر بأي نوع من أنواع التعب، ولا الملل، ولا السَّآمة، والنبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: «فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا».

وتابع علي جمعة قائلًا: "السالك الصادق يصل إلىٰ حال لا يمل معه، بل يجد أنه كلما صَلَّىٰ عَلا قلبه مع اللّٰه تعالىٰ، ورجاه، ورغب فيما عنده، ويمتلئ قلبه بمعان شريفة، مغايرة للمشقة والتعب وغير ذلك مما يجاهده عوام الناس."

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الدكتور على جمعة من هم الصوفيين تكليف الصلاة الصوفية

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