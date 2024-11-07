علي جمعة: شعور التقصير في العبادات طيب والرجاء يأتي بعد تجرع المعصية

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سر الشعور بأداء السنن والعبادات من قيام الليل وقراءة القرآن، برغم أدائها، حيث ينتاب البعض شعورٌ بأنه مُقصر برغم أداء العبادات.

شعور التقصير في أداء العبادات

وعن إبعاد شعور التقصير في أداء العبادات عمن يشعرون بذلك، نصح الدكتور علي جمعة بأن يكون المؤمن وسطًا بين العبادات، فلا يرجو الله حتى يشعر بالمعصية، مطالبًا بألا يبعد الخوف المؤمن عن الثقة فيما عند الله، وأن يثق دائمًا في عفوه.

وقال الدكتور علي جمعة عن شعور المرء بالتقصير في العبادات: "هناك من يقول: أقوم بأداء جميع العبادات والسُنن وقيام الليل وقراءة القرآن ولكنى مع كل هذا أشعر أننى لا شيء وأنني لا أفعل شيئًا وأننى مُقصِّر".

ونصح الدكتور علي جمعة من يشعر بالتقصير بأن يكون وسطًا، فقال: "ينبغي للمؤمن أن يكون وسطًا بين الرجاء والخوف؛ فلا يرجو حتى يتجرع المعصية، ثم يقول أن الله غفور وتواب وستار ورحمن ورحيم ومهما فعلت من ذنوب فإن الله سوف يغفرها لى، وفي نفس الوقت لا يجعله الخوف ألا يثق فيما عند الله ولا يثق في عفو الله وكرمه، إذًا لابد من الجمع بين الرجاء والخوف، وبين الخوف والرجاء سَيْرُ العبد".

الشعور بالتقصير طيب ومطلوب

وتابع علي جمعة: "فعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه هل وفقه الله للصلاة وللزكاة وللحج ولفعل الخير... إلخ من الطاعات؟ من الذي وفقه وأقامه في هذا؟ وكيف يقيمه الله في هذا وهو قادر على أن يسلبه منه ثم بعد ذلك يعذبه."

وعن إبعاد الشعور بالتقصير في العبادات، قال علي جمعة: "الإنسان عندما يشعر أنه لا شيء في قِبَل الله فهو شعور مطلوب، وبدلًا من أن تشكو منه ينبغي عليه أن يحمد الله عليه لأنه ليس فيه تعالٍ أو تفاخر أو أنانية وليس فيه الأنا والذات عالية، بل إنه يقول دائمًا: ماذا أفعل؟ أنا لا شيء."

وأوضح الدكتور علي جمعة: "كان مشايخنا- رحمهم الله- عندما أقول له: يا سيدي، فيقول لى: أنا تراب ابن تراب، أنا لا شيء، وكان بعض أهل الله يكتبون في رسائلهم: مِنْ (لا شيء) أي أنه ليس شيئًا في قِبَل الله سبحانه وتعالى."

وعن الشعور بالتقصير في العبادات قال الدكتور علي جمعة: “إذن هذا الشعور في الحقيقة شعور طيب، ولكن لابد ألا يتمكن من الإنسان حتى يصل به إلى عدم الثقة في غفران الله وبما أعده للمؤمنين من عفو ومن خير ومن مسامحة، فلابد من الموازنة في هذا، وهذا شعورٌ طيب بشرط أن يكون تحت مظلة الثقة بالله”.

