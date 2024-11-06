اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، على أهمية حسن الظن بالله، مؤكدًا أن حسن الظن يتطلب الدعاء وهو العبادة، أما القنوط واليأس من رحمة الله فهي من الكبائر، لأنه يعني تكذيب النصوص القطعية بذلك.

الله يستجيب للعبد بحسن الظن

وطالب الدكتور علي جمعة المؤمن بـ حسن الظن بالله، وأهم وقت لإظهار حسن الظن بالله عند نزول المصائب وعند الموت، مؤكدًا أن المحتضر عليه بحسن الظن بالله تعالى، وحسن الظن بالله يتأكد عند الموت وفي المرض.

وقال الدكتور علي جمعة عن حسن الظن بالله: "يقول سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن رب العزة: "أنا عن عند ظن عبدي بي" (رواه البخاري ومسلم)، فإن أحسنت الظن فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك على حسن ظنك، وإن أساءت فلا تلومن إلا نفسك."

وعن الثقة بما في يد الله، قال علي جمعة: "حسن الظن بالله يستلزم الثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى، ويستلزم حسن التوكل عليه، والله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين عليه، ويستلزم التسليم والرضا بقضائه وقدره في أنفسنا، ويستلزم الالتجاء إليه بالدعاء والدعاء هو العبادة."

اليأس والقنوط من الكبائر

أما اليأس والقنوط من رحمة الله فقال عنها علي جمعة: "وضد إحسان الظن بالله القنوط من ثواب الله وموعوده، وقد قيل: قتل القنوط صاحبه، ففي حسن الظن بالله راحة القلوب. قال ابن حجر: "وإنما كان اليأس من رحمة الله من الكبائر، لأنه يستلزم تكذيب النصوص القطعية. ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه، وهي التصميم على عدم وقوع الرحمة له، وهذا هو القنوط"

وتابع علي جمعة قائلًا: "بحسب ما دل عليه سياق الآية: {وإن مسه الشر فيئوس قنوط} وتارة ينضم إليه أنه مع اعتقاده عدم وقوع الرحمة له يرى أنه سيشدد عذابه كالكفار؛ وهذا هو المراد بسوء الظن بالله تعالى» [فتح الباري].

أهم أوقات حسن الظن بالله

ووجه علي جمعة نصائح للمؤمنين مع حسن الظن بالله: "فيجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى، وأكثر ما يجب أن يكون إحسانا للظن بالله عند نزول المصائب وعند الموت، قال الحطاب: "ندب للمحتضر تحسين الظن بالله تعالى، وتحسين الظن بالله وإن كان يتأكد عند الموت وفي المرض، إلا أنه ينبغي للمكلف أن يكون دائما حسن الظن بالله؛ ففي صحيح مسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله".