احتفالا بالليلة الختامية، 3 روايات تاريخية تثبت وجود رأس الإمام الحسين بمصر

تستقبل ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، المئات من المحبيين وأتباع الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية للامام الحسين رضى الله عنه وذكرى استقبال الرأس الشريف حيث تم نقلها من مدينة عسقلان الفلسطينية، لتستقر بين شارع المعز والجامع الأزهر الشريف بحي الجمالية، وذلك بحسب بعض الروايات التاريخية.



ونظمت الطرق الصوفية أمسيات وحلقات ذكر وابتهالات داخل ساحة المسجد إلى جانب الحضرات الدينية وتنظيم الخدمة لتقديم الطعام للزوار المسجد فى الليلة الختامية تزامنا لذكرى استقبال الرأس الشريف لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.



الروايات التاريخية شاهد على وجود رأس الحسين

وتشير الروايات التاريخية أن هناك 3 وقائع موثقة لفتح القبر أثبتت وجود الرأس الشريف للامام الحسين في مصر، حيث كانت الواقعة الأولى، والتي تذكرها الدكتورة سعاد ماهر في كتابها “مساجد مصر وأولياؤها الصالحون”، نقلا عن عثمان مدوخ في مؤلفه الشهير “العدل الشاهد في تحقيق المشاهد.



ويقول مدوخ، إن الأمير عبدالرحمن كتخدا، الذي اشتهر باهتمامه بصيانة وإقامة المباني في مصر ومنها سبيله الشهير بشارع المعز، أراد في عام 1175هـ توسعة المسجد الحسيني وإصلاحه، فقيل له أن المشهد الملاصق للمسجد لم يثبت أن الحسين دفن فيه، فأراد أن يتحقق من ذلك بنفسه، ودعا عبدالرحمن كتخدا عموم المصريين وعلمائهم، وكشف المشهد، وطلب من الشيخ أحمد بن الحسن الجوهري شيخ الفقه الشافعي في مصر في ذلك الحين، والشيخ المحدث أحمد بن عبدالفتاح الملوي، بالنزول إلى المشهد والتحقق من وجود الرأس الشريف.



وبالفعل نزل كل من الجوهري والملوي إلى المدفن وخرجا ليؤكدا لجموع المصريين أنهما شاهدا كرسي من الخشب الساج عليه طشت من ذهب فوقه ستارة من الحرير الأخضر، تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق، داخله الرأس الشريف، وبناء على هذه الشهادة، أعلن عبدالرحمن كتخدا ثبوت وجود رأس الحسين بمشهده بالقاهرة، وبدأ في إعادة بناء المسجد بالكامل وعمل به صهريجا وحنفية وأضاف إليه إيوانين كما رتب لخدام المسجد والقائمين عليه مرتبات ثابتة ظل معمولا بها سنوات طوال.



تجديد ضريح الحسين أثبت وجود الرأس الشريف بضريحه



الواقعة الثانية، كانت في ثمانينيات القرن الماضي، وكشفت عنها صحيفة الأهرام، حيث ثار جدل بين الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور والكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي حول الحقيقة التاريخية لوجود رأس الحسين في القاهرة، وكتب كل منهما وجهة نظره في هذا الأمر وفي خضم السجال الصحفي التاريخي، قام الشيخ حلمي عرفة، إمام المشهد الحسيني، بالاتصال على فهمي وأخبره أن هناك رجلا مهما يريد مقابلته بشأن قضية رأس الحسين، فتوجه فهمي على الفور إلى المشهد، قابل الشيخ منصور الرفاعي الوكيل الأول لوزارة الأوقاف، والذي كان مسؤولا عن المساجد منذ عام 1977 وحتى أوائل التسعينيات، حيث أخبره الأخير أنه دخل إلى المشهد وطالع رأس الحسين بأم عينيه وقال الشيخ الرفاعي حينها، إن واقعة دخوله للضريح بدأت عندما تقدم أحد رجال الأعمال بطلب إلى وزير الأوقاف لتجديد ضريح الإمام الحسين على نفقته الخاصة، فوافق الوزير وكلف لجنة للنزول إلى القبر ومعاينته من الداخل للتأكد من مدى حاجته إلى الترميم، وبالفعل تشكلت اللجنة ونزل الشيخ الرفاعي ومعه رجل الأعمال وكان يدعى “عمر الفاروق” إلى القبر.



وعما شاهداه يقول الرفاعي: “نزلنا إلى مكان الرأس فوجدناه في حجرة صغيرة ملفوفا في قماش أخضر والحجرة مليئة برائحة المسك والزعفران معا.. وخرجنا جميعا وقمنا بالإعلان على الملأ أن الرأس موجود في الضريح كما تؤكد روايات التاريخ”.



شهادة الشيخ احمد فرحات امام المسجد

أما آخر هذه الوقائع، فأكدها الإمام السابق لمسجد الحسين، الشيخ أحمد فرحات، عندما سئل إذا كانت رأس الإمام الحسين رضي الله عنه مدفونة في مشهده بالقاهرة؟ فما كان من الرجل إلا أن أكد بشكل قاطع أن الرأس الشريف موجود بالفعل، وأن من يروجون خلاف ذلك هم أصحاب دعوات خبيثة مغرضة.



وقال الشيخ إنه ثبت لديه بشكل شخصي أن الرأس مدفونة في القاهرة وقال بالنص: “والله لقد رأيتها كثيرا.. لا شك في وجودها هنا.

