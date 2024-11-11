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انطلاق ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية بثقافة الزقازيق

انطلاق ملتقى الشرق
انطلاق ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية بالزقازيق

 أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف  الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية، بقصر ثقافة الزقازيق، ضمن برامج وزارة الثقافة.

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مشاركة فرقة الشرقية للفنون الشعبية 

 وشهد المسرح المكشوف بالقصر أولى فعاليات الملتقى بمشاركة فرقة الشرقية للفنون الشعبية بحضور أحمد سامى خاطر وبقيادة الفنان أحمد واصف، وقدمت باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية من الفلكلور ومنها "رقصة الحصان، التنورة، الفرح الشرقاوي، السقايين، وكف العرب".

 

100 مهرجان دولي شاركت فرقة الشرقية 

 فرقة الشرقية للفنون الشعبية من أقدم الفرق المتخصصة في الفنون الشعبية والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تكونت عام 1968، وشاركت في أكثر من 100 مهرجان دولي، وحصلت على كثير من الجوائز والتكريمات والأوسمة، بجانب العروض المحلية.

 

إقليم شرق الدلتا الثقافى 

 ينظم الملتقى إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الشاعر أحمد سامي خاطر، من خلال فرع ثقافة الشرقية، ويتضمن باقة من العروض تتنوع ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني، وتستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل.

 

لقاء بمدرسة التمريض بمنيا القمح 

من ناحية أخرى وضمن برامج الفرع عقد قصر ثقافة منيا القمح لقاء بمدرسة التمريض بعنوان "العادات الغذائية الخاطئة وأثرها على الصحة العامة" ناقش خلاله كل من الدكتورة  أمل مختار ورحاب عبد المجيد من إدارة منيا القمح الصحية، العادات الغذائية الخاطئة التي تضر بجسم الإنسان ومنها تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات دون الحصول على القيمة الغذائية الكافية، كالوجبات السريعة، الحلويات، والمشروبات الغازية، وأيضا تناول الشاي بعد الطعام مباشرة، قضم الأظافر، وتناول الطعام بسرعة، وغيرها من الأمور التي تتسبب في عسر الهضم وتُحدث مشكلات بالقولون..

 

محاضرة تنمية وعي المواطن بمكتبة ههيا 

 وفي مكتبة ههيا الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "تنمية وعي المواطنين" تحدث خلالها محمد السيد حامد، باحث شئون قانونية بمجلس المدينة، عن مفهوم الوعي موضحا أنه تقدير المواطن للأحداث والظروف الجارية بشكل عام، سواء على المستوى المحلي، أو على مستواه الشخصي، وذلك وفقا لحجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى أفراد المجتمع.

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مسابقة ثقافية بقصر ثقافة الحلمية 

 وشهدت الفعاليات عقد مسابقة ثقافية بقصر ثقافة الطفل بالحلمية، وورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم، نفذتها مكتبة سلمنت بمدرسة الشهيد أحمد محمد مهدي الابتدائية، تدريب محمد رمزي.

 

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الهيئة العامة لقصور الثقافة الكانب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ملتقى الشرق الاول الفرق الفنية قصر تقافة الزقازيق برنامح وزارة الثقافة

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