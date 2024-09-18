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ثقافة الشرقية يُنظم احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي

فرع ثقافة الشرقية
فرع ثقافة الشرقية يُنظم إحتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي

اكد أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه تم تنظيم احتفالية كبرى بالمولد النبوى الشريف بقصر ثقافة الزقازيق حيث تم تقديم عروض فنية وأمسيات ثقافية إبتهاجًا بهذه المناسبة.

وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي

افتتاح معرض الفن والحياة بقصر ثقافة الزقازيق 

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى بدء الإحتفالية بإفتتاح لمعرض الفن والحياة بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك برفقة الفنان التشكيلي الدكتور مصطفي غنيم عضو اللجنة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة  أعقبه عرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح

المنشد أحمد عبده وحامد أمين والمجموعة الغنائية 

وبدأت الاحتفالية  بآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد الدمرداش وقدمت الفرقة إبتهالات دينية وأنشودات فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنت المجموعة يارب صلي وسلم، وغرد المنشد أحمد عبده أنشودة انت فينا، وغنى (لجل النبي) المنشد حامد أمين والمنشد أحمد عيسي (ربنا يا ربنا)، وغنت المجموعة طلع البدر علينا. 

المنشد عبدالرحمن عامر

 وغنى المنشد عبد الرحمن عامر أنشودة( النبي صلوا عليه)، وغنى( خير خلق الله) زياد هانى، والمنشد أحمد أكمل( أنشودة عليك سلام الله)، وغنى محمود سويلم ( يا جد الحسانيين) وغنى إسلام الدمرداش (نور العين).

أمسية ثقافية لنادى الأدب بمناسبة المولد النبوى 

كما تم تقديم أمسية ثقافية إحتفل فيها نادي أدب قصر الزقازيق بالمولد النبوي الشريف بحضور كوكبة من الأدباء والمبدعين، كما  تحدث الشاعر الناقد محمد سليم الديب عن المولد النبوي في عيون الشعراء مشيرًا إلى بردة البوصيري ومعارضَاتها من الشعراء محمود سامي البارودي في قصيدته «كشف الغمة في مدح سيد الأمة»، وأحمد شوقي في «نهج البردة» وغيرهم من الشعراء.

أعضاء الجمعية العمومية المشاركين بالاحتفالية  

 وألقى أعضاء الجمعية العمومية والضيوف المشاركين بعض القصائد في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم الشاعر الكبير صلاح محمد علي، والشاعرة ليلى العربي، والشاعر فكري هنداوي، والشاعر محمد حسن والدكتورة أسماء رشدي ، والشاعرة شريهان بنداري، والشاعر عبدالله أبو الغيط بحضور الشاعر الكبير ابراهيم حامد والشاعر محمود رمضان والكاتب محمد عجم و سامي سيد

مسيرة احتفالية لانطلاق فعاليات مبادرة "بداية" بالدقهلية

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

وبدوره اشارالمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية  إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة. 

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احمد سامى خاطر تنظيم احتفالية المولد النبوي الشريف قصر ثقافة الزقازيق عروض فنية امسيات ثقافية ابتهاجا بهذة المناسبة

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