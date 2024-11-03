ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

أثار مخلوق غريب ظهر على ضفاف شواطئ أستراليا مؤخرًا دهشة السكان وأثار موجة من التكهنات والجدل الواسع؛ إذ ذهب البعض إلى الاعتقاد بأن هذا الكائن قد يكون زائرًا من الفضاء الخارجي.

مخلوق غريب يظهر بشواطئ أستراليا

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد انجرف هذا المخلوق إلى خليج هورسشو في بورت إليوت، جنوب أديلايد، صباح الاثنين الماضي؛ ما لفت الأنظار بشدة بفضل شكله الفريد ومواصفاته الغريبة.

مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة

وبلغ طول هذا الكائن ثلاثة أمتار، ويتكون من سيقان شفافة تتدلى منها ما يشبه “الأصداف” الصغيرة؛ ما دفع السكان المحليين إلى مشاركة صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة فهم ماهيته.

وكتبت سيدة من السكان المحليين قائلة: “بعد 26 عامًا من المشي في خليج هورسشو، لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. الطبيعة لا تتوقف أبدًا عن إبهارنا”. ووصف آخر المخلوق بأنه “أغرب شيء رآه على الإطلاق”.

وفيما رجح بعض السكان أن هذا الكائن الغامض قد يكون مجموعة من “قشريات الأوز”، زار أحدهم الموقع وأكد أن القواقع الموجودة في نهاية أطرافه بدت وكأنها مخلوقات بنية تتحرك بداخلها وخارجها.