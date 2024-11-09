توجيهات من محافظ الشرقية بمتابعة أعمال الدهانات بالمدن

وجه المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بدهان كافة البلدورات والأعمدة بشارع المدارس لإظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن ومتابعة الأعمال على الطبيعة

التحرك الميداني لمتابعة الخدمات

مؤكدا على ضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتي يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات.

تكليف لجنة نظافة وتجميل المدينة

وقام رئيس مركز ومدينة الحسينية اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر 2024 بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة والمهندس ممدوح عبد العال ومعهم إسماعيل صبيح الحملة الميكانيكية برئاسة المركز.

متابعة استكمال الدهان

وأيضًا رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز وذلك بمتابعة أعمال استكمال دهان البلدورات والأرصفة والأعمدة بشارع المدارس من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب.

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