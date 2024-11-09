السبت 09 نوفمبر 2024
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محافظات

توجيهات من محافظ الشرقية بمتابعة أعمال الدهانات بالمدن

دهان البلدورات اليوم
دهان البلدورات اليوم بالحسينية محافظة الشرقية

وجه  المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بدهان كافة البلدورات والأعمدة بشارع المدارس لإظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب  

تكريم الفريق الطبي بقسم الكلى بمستشفى الحسينية بالشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن ومتابعة الأعمال على الطبيعة

 

التحرك الميداني لمتابعة الخدمات 

 مؤكدا على ضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتي يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات.

 

أعمال تنظيف بالوعات الأمطار بمدينة الحسينية في الشرقية

 تكليف لجنة نظافة وتجميل المدينة 

 وقام رئيس مركز ومدينة الحسينية  اليوم السبت  الموافق 9 من نوفمبر 2024  بتكليف  هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة والمهندس ممدوح عبد العال ومعهم إسماعيل صبيح الحملة الميكانيكية برئاسة المركز.

متابعة استكمال الدهان 

وأيضًا رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز وذلك بمتابعة أعمال استكمال دهان البلدورات والأرصفة والأعمدة بشارع المدارس من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب.

 

   

 

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المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية دهان كافة البلدورات الاعمدة بشارع المدارس الشكل الجمالى المطلوب محافظة الشرقية مدينة الحسينية

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