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رئيس حي غرب في الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوات

الإسكندرية ترفع درجة
الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوات

 قامت المهندسة نهي خليفة رئيس حي غرب بالإسكندرية بالمرور ميداني بنطاق الحي لمتابعة الاستعداد لمواجهة الأمطار، وخاصة النقاط الساخنة والتي تم القضاء على تجمع الأمطار بها.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تداعيات للنوات والأمطار.

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 كما تم المرور وتفقد باب العامود الوسطاني لمقابر عامود السوارى، وذلك لوضع حلول جذرية لأي تجمع للأمطار، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والطرق والتخطيط والمتابعة وصرف صحي غرب.

هذا وقد أكدت رئيس الحي على رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والنوات  وبنطاق الحي.

كما تفقدت المهندسة نهي خليفة رئيس الحى عددا من الشوارع بنطاق الحي، وذلك لإدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك لرفع كفائتها.

وفي هذا الصدد تفقدت رئيس الحي كل من شارع المناشي، المشهور، السلطنة، عامود السواري، الرحاب، الغوري، إسنا، الأمان، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والطرق والتخطيط والمتابعة بالحي.

ومن جانبها شددت رئيس الحي على رفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة المواطنين والاستجابة لأي شكوى تخص المواطن، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بنطاق الحي.

 

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