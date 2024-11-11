تحديث الصناعة يوقع برتوكول مع إحدى شركات النقل لتمكين التصنيع محليًا

في إطار البروتوكول الموقع بين مركز تحديث الصناعة وشركة "ام سي في" والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع حافلات النقل الجماعي، وضمن أنشطة المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية، قام مركز تحديث الصناعة بتنظيم الاجتماع الأول والثاني لموردي شركة "ام سي في" وذلك للتعريف بخدمات المركز والمتوقع تقديمها ضمن برنامج تطوير الموردين.

ويهدف البروتكول الموقع بين الجانبين إلى تطوير موردي شركة "ام سي في" للتوافق مع متطلبات الشركة والمواصفات العالمية خصوصًا في إطار القاعدة التصديرية الواسعة للشركة وتواجد منتجاتها في الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات شركة فولفو العالمية في إطار اتفاقية تصنيع حافلات كهربائية لشركة فولفو بمصانع "ام سي في" مما يؤهل الموردين لتوريد الصناعات المغذية لمصانع فولفو العالمية.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن اهتمام مركز تحديث الصناعة بتعزيز ملف تمكين التصنيع محليًا والعمل على دعم مختلف القطاعات الصناعية بتوفير قاعدة بيانات للموردين المحليين بدلًا من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة