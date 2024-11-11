حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالقليوبية
أمرت نيابة القليوبية بحبس عنصر إجرامى وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامى بالصبغة الشرعية، وتم التحفظ على المتهمبن وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وتم ضبط المتهم وزوجته والتحفظ على الممتلكات وقدرت نحو 100 مليون جنيه تقريبا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.