مدير تعليم القليوبية: لا تهاون مع المقصرين وتشجيع العناصر الجادة

تابع اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية مدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تفقد مدرسة جمال الدين الأفغاني الأبتدائية، مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات، وحضر طابور الصباح، شدد على الالتزام بالحضور والانصراف والنظافة، رافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

محافظ القليوبية يتابع مدارس القليوبية

كما تفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل، وشدد على ضرورة المتابعة الجيدة للفصول التعليمية وللطلاب لمتابعة المستوى التعليمى والثقافى للطلاب، ونبه على ضرورة متابعة الطلاب أول بأول للوقوف على مستوى الطلاب.

وأكد مدير تعليم القليوبية، على انتظام الدراسة، موجهًا بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشددًا على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة، والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.