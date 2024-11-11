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مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان تتفقد المركز الطبية

جولة مديرة الإدارة
جولة مديرة الإدارة الصحية بالعاشرعلى المراكز الطبية

قامت الدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان  بمحافظة الشرقية والفريق الإشرافي بالإدارة طبقا توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكثيف المرور على المنشآت الصحية  ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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وتفقدت هدى المبادرات الصحية الرئاسية، مؤكدة على ضرورة التسجيل الورقي وتسجيل السيستم ومتابعة المترددين والحالات الإيجابية وحالات الإحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

استكمال دولاب الطوارئ وصلاحية الأدوية 

كما تم التأكد من استكمال دولاب الطوارئ وصلاحية الأدوية والمستلزمات وصلاحية أجهزة النيوبليزر وملئ أسطوانات الأوكسجين المتواجده بغرفة الطوارئ.

توجيه الشكر لأمينة المخزن 

وتم المرور على المخزن الخاص بالمركز وتم شكر أمينة المخزن على ترتيب المخزن وتم التوجيه بعمل كشف بالرواكد ونقلها لمخزن الإدارة.

اتباع سياسات مكافحة العدوى 

كما تم التأكد من انتظام سير العمل وإتباع سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية بالعيادات بالمركز التى تتضمن عيادة طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي ومتابعة الحوامل وتم التنبيه بتكثيف الدعاية للمواطنين على توافر العيادات المسائية يوميًّا.

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الاجتماع مع فريق الإشراف ومناقشة السلبيات

وفي نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومدير المركز ورئيسة التمريض وتم مناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم شكر مدير المركز وفريق العمل بالمركز.

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الدكتورة هدى ناجى مدير الادارة الصحية مدينة العاشر من رمضان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية

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