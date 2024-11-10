الأحد 10 نوفمبر 2024
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حملات تفتيش على الأغذية بالأسواق في العاشر من رمضان

حملات تفتيش على الأغذية
حملات تفتيش على الأغذية بالأسواق بمدينة العاشرمن رمضان

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى  مديرة الادارة الصحية بالعاشر من رمضان: إن الأجهزة بإدارة العاشر الصحية بمحافظة الشرقية قد شنت حملة مكونة من مكتب الأغذية والطب البيطري وجهاز المدينة وشرطة المرافق بمدينة العاشر من رمضان حملة على الأسواق داخل مدينة العاشر من رمضان.

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إعدام أسماك طازجة ومملحة 

 وأسفرت الحملة عن إعدام ٦٠ كيلو أسماك طازجه ومملحه و٤٠ كيلو معجنات كنافه وجلاش وتم تحرير عدد ٢ محضر قرار ٣٣، وذلك ضمن مبادرة الرئيس بداية جديدة لبناء الإنسان 

استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول الغذاء الآمن 

وأكدت الدكتورة هدى ناجي مدير عام الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بالاستمرار والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين لضمان وصول غذاء صحي للمواطنين.

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تعليمات وكيل الوزارة 

 وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتفتيش المستمر على المنشآت الغذائية المختلفة وحرصًا منهم على سلامة المواطنين ولضمان وصول غذاء صحي للمواطنين ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة. 

 

 

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الدكتور هدى مصطفى ناجى مديرة الشؤون الصحية العاشر من رمضان حملة من مكتب الاغذية الطب البيطري محافظة الشرقية الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

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