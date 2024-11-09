تشييع جثامين 3 أصدقاء ضحايا حادث العاشر بالشرقية (فيديو وصور)

شيع المئات من أهالي قرية الصويني التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، جثامين ضحايا حادث العاشر من رمضان الذي راح ضحيته 3 أشخاص، وسط بكاء وعويل من أهل وأصدقاء الضحايا.

وخيم الحزن الشديد على قرية الصوينى التابعة لمركز ديرب نجم عقب مصرع 3 من شبابها بينهم عريس كان المقرر إقامة حفل زفافه خلال عدة أيام في حادث مروري بطريق العاشر من رمضان.

تشييع جثامين 3 أصدقاء ضحايا حادث العاشر بالشرقية، فيتو

الحزن يخيم على قرية الصوينى عقب وفاة 3 من أبنائها في حادث مروري

واتشحت المنازل بالسواد حزنا على فقد دكتور مهندس أحمد الراعي أحمد إسماعيل وصلاح جمال عبد السميع وأحمد عبد العليم عبد الصمد الذين لقوا مصرعهم في حادث مروع بطريق العاشر من رمضان.

تشييع جثامين 3 أصدقاء ضحايا حادث العاشر بالشرقية، فيتو

وأكد عدد من أهالي القرية، أن ضحايا الحادث الأليم كانوا من خيرة شباب القرية وكانوا يتمتعون بسمعة طيبة وخلقٍ حسن داخل القرية وخارجها.

غرفة عمليات النجدة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بورود حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى يستقلها 5 أشخاص وسيارة نقل ثقيل بطريق العاشر من رمضان محافظة الشرقية، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم حالات حرجة (قبل ان يلفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة).

تشييع جثامين 3 أصدقاء ضحايا حادث العاشر بالشرقية، فيتو

جرى نقل المصابين للمستشفي الجامعي بالعاشر لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على جثامين الضحايا بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات مرة أخرى.

ضحايا الحادث،فيتو

ضحايا الحادث، فيتو

قرارات النيابة العامة بشأن الحادث الأليم

فيما صرحت نيابة الشرقية العامة بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي بطريق العاشر من رمضان.

ضحايا الحادث، فيتو

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بالتقرير الفني للوقوف على سبب حدوث الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين وسماع أقوالهم وأقوال شهود العيان.