"دور المؤسسات في حفظ التراث الثقافي غير المادي" ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مؤسسة راقودة للفن والتراث، فعالية تحت عنوان "دور المؤسسات في حفظ التراث الثقافي غير المادي" وذلك من الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساء غدا الثلاثاء بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



يفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أكاتسوكي تاكاهاشي ممثلًا عن مكتب اليونسكو في القاهرة.

تأتي هذه الفعالية تزامنًا مع حصول مؤسسة راقودة للفن والتراث على الاعتمادية في اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على دور المؤسسات الثقافية والمنظمات العلمية والجامعات في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية، كما سيتم استعراض تجارب ناجحة نُفذِّت على أرض الواقع في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك تطبيقًا لميثاق عام 2003 وشبكة المدن الإبداعية.

تستضيف الفعالية عدد من الخبراء والأكاديميين وأصحاب المبادرات والمشروعات المتعلقة بحفظ وصون التراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى خبراء من مؤسسات وجمعيات متنوعة؛ ففي الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "دور المؤسسات في توثيق وحفظ التراث الثقافي غير المادي مع المجتمعات المحلية" ويشارك فيها كل من الدكتور علاء حبشي، والدكتور أسامة عبد الوارث، والدكتورة هبة صفي الدين.

أما الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "منهجيات وتقنيات توثيق ورصد التراث الثقافي غير المادي"، فيشارك فيها كل من روضة عبد الهادي، والدكتور أحمد سمير عزت عامر، والدكتور أحمد سعيد، والمهندس هيثم يونس.



