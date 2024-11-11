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محافظات

محلية إسنا في الأقصر تبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

 ترأس الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، الاجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات مشروعات المرافق ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز إسنا، وذلك بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز والمهندس ضاحى عبده مدير التخطيط بالمركز ومسئولى كلا من  شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء ومسئول الجهاز المركزي للتعمير.

 

حياة كريمة 

 وشهد الاجتماع مناقشة نسب التنفيذ والمعوقات التى تخص جميع المرافق وإيجاد حلول لها، وفي ختام الاجتماع وجه رئيس المركز مسئولى جهاز التعمير بالتنسيق مع مسئول دار الهندسة للاسراع فى إنهاء الملاحظات والعمل على تسليم مركز شباب النمسا حتى يتم الانتهاء من تسليم جميع مراكز الشباب على مستوى مركز إسنا.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر على مسئولى الطرق والكبارى (المنطقة الثامنة ) بضرورة الاسراع فى اجراءات البدء فى ترميم الأجزاء المحفورة على الطريق الزراعي الشرقي السريع بداية من قرية الكلابية وحتى قرية الشغب.

ووجه أيضا رئيس المركز مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار بقرية زرنيخ والتى تعيق تنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات.

كما وجه مسئولى الصرف الصحى ومسئولى الكهرباء ومسئولى الاتصالات بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالشوارع الجاهزة للرصف بقرى الحلة والنمسا والقرايا والعضايمة حتى يتمكن جهاز التعمير للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة" وبناءا على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

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