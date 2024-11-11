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تكثيف جهود أعمال النظافة العامة بالزقازيق في الشرقية

تكثيف الجهودلأعمال
تكثيف الجهودلأعمال النظافة العامة بالزقازيق محافظة الشرقية

قام صباح اليوم  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية  بمتابعة مختلف الأعمال وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل السبل والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

رئيس مركز الزقازيق يتابع النظافة بالمحاور المختلفة بالشرقية

متابعة كفاءة الطرق لرفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة 

وتم متابعة كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات تراكمات القمامة بشارع الزراعة وطريق الغار ودوران الشوبك و دوران المصطبة وأبو عرفة ورجب أيوب وموقف طنطا وركن علاء الدين والعشة وكفر محمد حسين  وفيلا راجح النشوي وشارع موقف المنصورة  .

إدارة المخلفات الصلبة 

وكلف رئيس المركز محمد مصطفى نائب رئيس المركز  والأجهزة التنفيذية بإدارة المخلفات الصلبة والبلدية وأحمد خيري مدير المخلفات الصلبة والبلدية وهانى عبد الفتاح ومحمد فوزي  بأن يعملوا يخالص الجهد بالوردية الثانية.

خروج كافة معدات الحملة للعمل 

كما كلف شعبان أبو الفتوح محمد مصطفى نائب رئيس المركز بمواصلة المتابعة لأعمال  النظافة العامة والتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة بكافة نقاط التجمع، ومتابعة أعمال الحملة الميكانيكية، والتأكد من خروج كافة المعدات اللازمة لتكثيف ورفع كفاءة الطرق العامة ومداخل المدينة.

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توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

وذلك تنفيذًا  لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

 

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المحاسب شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق مدينة الزقازيق الارتقاء بمستوى النظافة الوحدات والقرى تحسين الخدمات الخدمات المقدمة للمواطنين

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