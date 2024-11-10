الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مركز الزقازيق يتابع النظافة بالمحاور المختلفة بالشرقية

رئيس مركزالزقازيق
رئيس مركزالزقازيق يتابع النظافة بالمحاورالمختلفة بالشرقية

قال المحاسب  شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية انه قام بمتابعة مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيدًا علي ضرورة السعي الدائم، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة بالقرى التابعة

رفع كفاءة الطرق المؤدية من والى المدينة 

وأشار رئيس مركز ومدينة الزقازيق  الى متابعته لرفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وتابع أعمال النظافة بكل المحاور بمدينة الزقازيق وبمتابعة رجال الأجهزة التنفيذية من إدارة المخلفات الصلبة والبلدية أحمد خيري مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية 

 محيط شرويدة وصولا للزنكلون 

حيث تواصلت أعمال النظافة العامة ورفع كافة المخلفات من محيط كوبرى شرويدة واعلي الكوبري وصولا الي محيط قرية الزنكلون ومن اتجاه آخر إلي محيط منطقة الأحرار.

ميدان لفظ الجلالة 

وايضا بمحور شيبة والنكارية حتي ميدان لفظ الجلالة ومن امام وخلف مصنع الزيت والصابون تمت أعمال النظافة العامة ورفع كافة المخلفات من على جانبى الطريق.وايضا بمحيط  الجامعة ــ وكوبري الجامعة

رفع القمامة والمخلفات 

وقد تمت اعمال رفع القمامه والمخلفات من على أمتداد ومحيط  شارع موقف المنصورة  ومسجد القدس وشارع الغشام وطلبة عويضة والرملية وحى المستشارين. 

جميع أعمال النظافة الشاملة 

هذا وقد تابع  رئيس مركز ومدينة الزقازيق جميع اعمال النظافه الشامله من رفع القمامه والمخلفات  بمنطقة مستشفى الصدر ودوران المصطبة وامتداد الطريق الي العصلوجي وكذلك ري الاشجار بأمتداد شارع الزراعة , 

امتداد الطريق إلى الغار 

 وكذلك التجنيد , الصالة المغطاة , إمتداد الطريق الي قرية الغار حتي ميدان الزراعة وامتداد طريق الشوبك  وري الأشجار والحدائق بمحيط طريق الشوبك وكذلك شفط السفوحة والاتربة من جانبي الطريق.

 رفع كفاءة طريق هرية 

وابضا تواصلت اعمال النظافةالعامة ورفع كفاءة  طريق هرية الجديد وكوبري عبد العزيز وبطريق هرية القديم 

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تحقيق السيولة المرورية 

وشدد رئيس مركز ومدينة الزقازيق علي ضرورة رفع كافة المخلفات والاشغالات من على جانبي الطرق العامة المؤدية من والى مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين , وذلك للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضارى لمداخل المدينة

 

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