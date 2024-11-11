تألق الفراعنة في الملاعب الأوروبية.. مرموش يكتب أرقامًا قياسية.. صلاح على أعتاب قائمة أساطير جديدة بالدوري الإنجليزي.. سام مرسي يقود فريقه للفوز على توتنهام وتحقيق رقم تاريخي

شهد الدوريين الإنجليزي والألماني في آخر جولاتهما قبل فترة التوقف الدولي تألق الثلاثي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول، عمر مرموش لاعب فرانكفورت، وسام مرسي قائد إبسويتش تاون.

وواصل الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح تسيطر التاريخ داخل الملاعب الأوروبية بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية، بينما قاد سام مرسي فريقه لتحقيق الفوز على توتنهام.

مرموش يكتب إنجازات تاريخية

واصل عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر، رحلة التألق بعدما سجل وصنع في فوز فريقه على شتوتجارت بنتيجة 3-2، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ووصل عدد مساهمات عمر مرموش في الموسم الحالي من الدوري الألماني، إلى 18 مساهمة تهديفية، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 7، ليصبح أفضل اللاعبين مساهمة في الأهداف، في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، متفوقًا على هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي صاحبا الـ16 مساهمة لكل منهما.

كما حقق عمر مرموش إنجازًا آخر بعدما سجل 3 أهداف من ركلات حرة في جميع المسابقات هذا الموسم أمام كل من بوخوم و سلافيا براغ وشتوتجارت، ولم يسجل أي لاعب آخر من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أكثر من هدف بتلك الطريقة.

وأصبح عمر مرموش أول لاعب في التاريخ يسجل 3 أهداف متتالية من ركلة حرة في 3 مباريات متتالية بدون إضاعة أي ركلة منهم.

صلاح على أعتاب قائمة أساطير جديدة في الدوري الإنجليزي

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية في الملاعب الإنجليزي بعدما صنع هدفًا وسجل آخر في فوز فريقه على أستون فيلا أول أمس السبت.

صناعة محمد صلاح للهدف الأول في مباراة ليفربول وأستون فيلا لزميله لويس دياز، جعله يتخطى تيري هنري، في أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل إلى 75 أسيست في الدوري الإنجليزي، ليقترب من دخول قائمة أساطير أخرى لأكثر اللاعبين صناعة أهداف في البريميرليج والتي يتصدرها رايان جيجز بـ 162 تمريرة حاسمة خلال 632 مباراة.



ويحتاج محمد صلاح إلى صناعة 6 أهداف أخرى فقط، ليتخطى ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي يحتل المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 80 تمريرة حاسمة، ومن قبله تيدي شيرنجهام أسطورة مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 76 تمريرة حاسمة، كما هو الحال لـ كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام وبرينتفورد السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

محمد صلاح ومرموش ينفردان برقمين قياسيين في أوروبا



وانفرد لاعبا المنتخب الوطني محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، برقم مميز في أوروبا.

ويعد محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في أوروبا بجميع البطولات وأصبح عمر مرموش ثاني لاعب.

ووصل مرموش للهدف العاشر الذي يصنعه في جميع البطولات هذا الموسم ليصبح ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر في أوروبا بجميع البطولات خلال الموسم الحالي بعد محمد صلاح.

وشارك مرموش حتى الآن في 16 مباراة مع فرانكفورت في جميع البطولات سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 10.

فيما يعد محمد صلاح أول من وصل إلى 10 أهداف وصناعات هذا الموسم بعد أن سجل حتى الآن 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

سام مرسي يقود فريقه للفوز علي توتنهام وتحقيق رقم تاريخي

وقاد لاعب خط الوسط المصري سام مرسي فريق إبسويتش تاون للفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وبعد فوز إيبسويتش تاون على توتنهام، حقق فريق سام مرسي رقمًا تاريخيًّا، بعد تحقيق الفوز الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أنه حقق انتصاره الأول في البريميرليج منذ أبريل 2002 أي منذ 22 عامًا و6 أشهر و17 يومًا.