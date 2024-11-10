عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

سجل عمر مرموش الهدف الثالث لصالح فريقه فرانفكورت ليتقدم بنتيجة 3-0 علي نظيره شتوتجارت في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب "إم إتش بي آرينا"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ونجح مرموش في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة لتصبح الركلة الحرة الثالثة على التوالي التي يسجلها الفرعون.

حيث سجل مرموش من ركلة حرة أمام بوخوم ثم سجل من ركلة حرة أمام سلافيا براغ ثم سجل اليوم من ركلة حرة أمام شتوتجارت

وأصبح عمر مرموش أول لاعب في التاريخ يسجل 3 أهداف متتالية من ركلة حرة في 3 مباريات متتالية بدون إضاعة أي ركلة منهم.

فيما سجل هدف التقدم لصالح فرانفكورت اللاعب ايكيتيكي في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول بعد أسيست من عمر مرموش.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:"

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت

وتذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًّا المركز الثالث برصيد 17 نقطة، في حين أن شتوتجارت لديه 13 نقطة في المركز العاشر.

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي يقدم أداءً مذهلًا في الموسم الحالي، وتمكن مرموش من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 9 في مختلف المسابقات هذا الموسم رفقة آينتراخت فرانكفورت.

ويمتلك مرموش فرصة لاعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني، وتقاسمها مع هاري كين الذي غاب عن التسجيل في مباراة الأمس مع بايرن ميونخ ضد سانت باولي.

ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، بفارق هدف عن هاري كين.

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آنتراخت فرانكفورت على الأنباء المثارة حول احتمالية رحيل نجم الفريق عمر مرموش خلال الصيف المقبل.

وتحدث المدير الرياضي لفرانكفورت عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلًا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

وأثيرت أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول بضم لاعب منتخب مصر الصيف المقبل.

وعن العروض قال: "أعتقد أن عمر يشعر بالراحة هنا".

وأتم كروش حديثه: "لذا لا يجب أن نناقش دائما ما سيحدث في الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

ويعيش عمرو فترة من التألق رفقة الفريق الألماني خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل 13 هدفًا وصنع 9 في 15 مباراة خاضها في كل البطولات.

وكان آخر تألق لمرموش هو تسجيله لهدف رائع من ركلة حرة قادت فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي في رابع جولات الدوري الأوروبي مساء الخميس.