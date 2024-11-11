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رياضة

توتنهام يتفوق على مانشستر سيتي وليفربول في إحصائية خاصة بالبريميرليج

توتنهام
توتنهام

الدوري الإنجليزي، يعد توتنهام صاحب المركز العاشر في الدوري الإنجليزي هو الأقوى هجومًا بعد إنتهاء الجولة الـ 11 متفوقًا علي كبار البريميرليج.

 

وأحرز توتنهام عدد 23 هدفًا ويليه مانشستر سيتي بعدد 22 هدفًا بالتساوي مع برينتفورد، ونجح المان سيتي  وبرينتفورد في إحراز 22 هدفًا خلال أول 11 مباراة بالدوري الإنجليزي ويليهم ليفربول وتشيلسي بعدما أحرز كلا منهما 21 هدفًا.

 

وأحرز هالاند مهاجم السيتي عدد 12 هدفًا من إجمالي عدد الـ22 هدف لفريقه في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعلى صعيد متصل واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 11 من البريميرليج.

وارتفع الفارق بين ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية إلى 5 نقاط بعد تعثر المان سيتي أمام برايتون في الجولة الـ11 بالخسارة 2-1.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

1. ليفربول 28 نقطة
2. مانشستر سيتي 23 نقطة
3. تشيلسي 19 نقطة
4. آرسنال 19 نقطة
5. نوتينغهام فورست 19 نقطة
6. برايتون 19 نقطة
7. فولهام 18 نقطة
8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة
9. أستون فيلا 18 نقطة
10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة
11. برينتفورد 16 نقطة
12. بورنموث 15 نقطة
13. مانشستر يونايتد 15 نقطة
14. وست هام يونايتد 12 نقطة
15. ليستر سيتي 10 نقاط
16. إيفرتون 10 نقاط
17. إبسويتش تاون 8 نقاط
18. كريستال بالاس 7 نقاط
19. وولفرهامبتون 6 نقاط
20. ساوثهامبتون 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

 

نتائج الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام 0-0 إيفرتون  

 برينتفورد 3-2  بورنموث

كريستال بالاس 0-2 فولهام 

وولفرهامبتون 2-0 ساوثهامبتون  

برايتون 2-1 مانشستر سيتي  

ليفربول  2-0 أستون فيلا 

مانشستر يونايتد  3-0  ليستر سيتي 

نوتنجهام فورست 1-3  نيوكاسل يونايتد  

توتنهام  1-2 إبسويتش تاون 

تشيلسي 1-1  آرسنال 

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