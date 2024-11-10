مانشستر يونايتد يقسو على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق مانشستر يونايتد علي نظيره ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة 17، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق كريستيانسن لاعب ليستر سيتي بالخطأ في مرماه.

وتمكن جارنتشو في تسجيل الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني.

وتعد هذه المباراة هي الأخير لمانشستر يونايتد، تحت قيادة فان نيستلروي، حيث سيستلم البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق في فترة التوقف الدولية المقبلة.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: أونانا، دالوت، دي ليخت، مارتينيز، مزراوي، كاسيميرو، أوجارتي، ديالو، فرنانديز، راشفورد، هويلوند.

تشكيل ليستر سيتي

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي: هيرمانسن، جاستن، فيسترجارد، فايس، كريستيانسن، وينكس، سوماري، نديدي، فاتاوو، بونانوتي، أيو.