قبل اجتماعه مع بايدن، مظاهرات أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك (فيديو)

غزة الآن ، تظاهر عشرات الناشطين المتضامنين مع غزة، خارج فندق في ولاية نيويورك الأمريكية، يقيم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يزور الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن وحضور اجتماعات للاتحادات اليهودية.

وأظهرت فيديوهات متداولة ناشطون يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين خارج الفندق الذي يقيم فيه هرتسوغ، بحسب وسائل إعلام عبرية.

עשרות צעירים פרו פלסטינים מפגינים בניו יורק נגד הנשיא הרצוג שנמצא כעת בביקור בארה"ב@yanircozin pic.twitter.com/HZw8DzjZxS November 11, 2024

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي قد أعلن في بيان أمس الأحد، أنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، لبحث الأوضاع الراهنة في غزة ولبنان.

من جهتها، ذكرت صحف إسرائيلية أن هرتسوغ سيحضر اجتماعات الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية التي تنطلق مساء الأحد - بحسب التوقيت المحلي - في ملعب ناشونالز بارك للبيسبول في واشنطن.

وتأتي الاجتماعات في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على ميليشيا حزب الله في لبنان، وكذلك على غزة.