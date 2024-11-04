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حوادث

مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار بقرية الحجيرات بقنا

مقتل عنصر إجرامى
مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار بقرية الحجيرات بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، فى تصفية عنصر إجـرامي اليوم الاثنين، لاتهامه  في واقعة مقتل سيدتين خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن داخل قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

شنت قوات الأمن مديرية أمن قنا، حملة مكبرة لضبط عنصر إجــرامي هارب من قضايا سابقة ومتهم في قضية قــتل سيدة والسبب في إنهاء حياة الأخرى إثر مــشاجرة بالأسلحة النارية  بقرية الحجيرات، التابعه لمركز قنا.

وجاءت نتائج الحملة عن تصفية العنصر الإجرامي أ، م  30 عامًا، أثناء تبادل إطلاق النــار مع قوات الأمن وكان هوامن ببداية  المـشاجرة التى  نشبت مؤخرًا بين عائلتين  بقرية الحجيرات وراح فيها امرأتين بطلــقات طائشة بسبب رفض زوجته العودة معه لمنزلهما.من منزل والدها.

 

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة.

 

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