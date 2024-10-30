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خارج الحدود

نعيم قاسم يكشف شروط حزب الله لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

أكد الأمين العام الجديد لـ«حزب الله» نعيم قاسم أن «حزب الله» مستعد لوقف إطلاق نار مع إسرائيل لكن بشروط يراها مناسبة  في كلمة مسجلة هي الأولى له بعد إعلان انتخابه أمس الثلاثاء خلفًا لحسن نصرالله.

نعيم قاسم  يكشف شروط حزب الله لوقف إطلاق النار مع إسرائيل 

وقال قاسم: إذا قرر الإسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان نحن نقول نقبل، لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية، لن نستجدي وقف إطلاق النار، مضيفًا أنه إلى الآن كل الحراك السياسي لم يفض إلى نتيجة لأنه لم يطرح إلى الآن مشروعًا توافق عليه إسرائيل ويمكن أن نناقشه.

وأكد قاسم اليوم الأربعاء، أن الحزب قادر على الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل  لأيام وأسابيع أشهر»، بحسب «فرانس برس»..

كلمة  نعيم قاسم  المسجلة بعد إعلان انتخابه


وأضاف في كلمة مسجلة هي الأولى له بعد إعلان انتخابه الثلاثاء خلفا لحسن نصرالله الذي اغتُيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر، «أخرجوا من أرضنا لتخففوا خسائركم فإذا بقيتم ستدفعون ما لم تدفعوه طيلة حياتكم»، مضيفًا «نحن قادرون على الاستمرار لأيام وأسابيع وأشهر».

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إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بيروت حزب الله حسن نصرالله

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