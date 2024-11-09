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اقتصاد

طن الردة بـ 9550 جنيهًا، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12500 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12500 جنيه للطن.

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12100 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 20500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 19500 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 9550 جنيهًا، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه.

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 11900 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع كبير في طن الجلوتين بالأسواق

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الذرة تواصل الارتفاع لليوم الرابع، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

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