مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الأبيض

لقي 4 أشخاص مصرعهم في تصادم سيارتين على الطريق الأبيض المتجه إلى المحور بمنطقة أكتوبر في الجيزة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.



وتلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث مروري بالطريق الأبيض المتجه للمحور بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ومصرع أربعة أشخاص.

وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث من على الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.