فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة شاب في أكتوبر
تواصل مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب ملقاة بدائرة قسم شرطة اكتوبر، من خلال فريق بحث لكشف هوية المتوفي وأسباب وفاته وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.
البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه وجود جثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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