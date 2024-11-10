الدوري الإسباني، ريال سوسيداد يتقدم على برشلونة 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق ريال سوسيداد على ضيفه برشلونة بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنويتا، في مواجهة تجمع الفريقين بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 32 عن طريق شيرالدو بيكر.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

وشهد تشكيل برشلونة غياب النجم الإسباني الشاب لامين يامال لعدم جاهزيته وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:"



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

وتذاع مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى فريق هانز فليك للفوز وتعزيز موقفه بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، قبل بداية فترة التوقف الدولي بنوفمبر الجاري.

ويملك برشلونة 33 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحتل ريال سوسيداد المركز 12 بـ 15 نقطة.