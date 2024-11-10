ألعاب نارية وراء اندلاع حريق ورشة للخياطة في أوسيم
اندلع حريق بورشة ترزي فى قرية الكوم الأحمر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل ورشة ترزي بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتم إخماد الحريق.
وأشارت التحريات المبدئية أن سبب اندلاع الحريق هو ألعاب نارية ألقائها أطفال أسفل المخزن.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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