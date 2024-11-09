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حوادث

أبرز محاكمات الأسبوع، كروان مشاكل وسرقة فيلا مدرب حراس المنتخب ومافيا التعويضات

أبرز محاكمات الأسبوع
أبرز محاكمات الأسبوع الحالي، فيتو

تشهد محاكم الجنح والجنائية خلال الأسبوع الجاري عددًا من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام مؤخرا، ونسرد أبرزها في التقرير التالي.

 

جلسة معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة 

 

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، جلسة معارضة التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

 

وقضت المحكمة الاقتصادية بتأييد حكم حبس  كروان مشاكل سنة وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

 

 

 

المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

 

 

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، برئاسة المستشار شريف محمد رشدى، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بمدينة الشيخ زايد لسرقته.

 

ووجهت النيابة بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لتنفيذ جنحة سرقة.

 

 

محاكمة المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب

 

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم  السبت، محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

 

سائق المتهم بدهس 7 لاعبين

 

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم  السبت، محاكمة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

 

 

المتهمين بقتل طالب في مشاجرة 

 

 تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، الثلاثاء المقبل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة.

 

وجاء في التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، وطرف ثان عاطل واثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام سلاح أبيض أدى إلى وفاته، وقررت النيابة إحالتهم إلى الجنايات.

 

 

 

مافيا التعويضات

 

تنظر محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء المقبل، محاكمة 7 متهمين كونوا  تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات وبلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه مملوكة لشركة تأمين.

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