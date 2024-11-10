إحباط محاولة تهريب 5 أطنان دقيق مدعم للسوق السوداء بالصف وأطفيح

تمكنت حملة لشرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (5) أطنان دقيق أبيض بلدى مدعم بمدن الصف واطفيح

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.